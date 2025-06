PF: Braga Netto seria 'figura central' para desacreditar urnas

Segundo a Polícia Federal, o material analisado ainda reforça que aliados de Braga Netto "atuaram para obter o conteúdo do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid com a Polícia Federal".

O documento tem como base a análise do celular do coronel da reserva Flávio Peregrino, ex-auxiliar direto de Braga Netto que tinha foco no relacionamento com a imprensa.

O relatório destaca que Braga Netto participou de um grupo de WhatsApp chamado "Eleicoes 2022@" com o deputado Osmar Serraglio (PP-PR), o coronel da reserva Franco Duarte, o major da reserva Angelo Denicoli, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Flávio Peregrino.

As conversas no grupo tinham como foco a busca por indícios de fraudes nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com o relatório, as mensagens trocadas, com dados falsos, serviram como uma das bases do relatório do Partido Liberal para tentar invalidar o segundo turno do pleito.

"As trocas de mensagens confirmaram a atuação do general Braga Netto como uma figura central para a implementação das estratégias visando desacreditar o sistema eleitoral e o pleito de 2022, elemento fundamental, dentro do escopo traçado pela organização criminosa, para estimular seus seguidores a 'resistirem' na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado", diz a PF.