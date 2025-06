Nora é presa ao tentar fugir com dinheiro de golpe na sogra

Uma mulher foi presa em flagrante nessa quarta-feira (18), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para o Espírito Santo após aplicar um golpe de mais de R$ 15 mil contra a própria sogra.

Segundo a investigação, a suspeita, que é namorada do filho da vítima, se ofereceu para ajudar a sogra a resolver compras não reconhecidas na sua conta bancária. Com acesso aos cartões e aos aplicativos do banco, ela aproveitou a oportunidade para fazer transferências, pagamentos pessoais e até comprar uma passagem aérea com o dinheiro da vítima.