Veja o que se sabe sobre o empresário encontrado morto em buraco

De acordo com Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), ele estava sem algumas peças de roupas e tinha um capacete na cabeça.

A polícia encontrou o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho deste ano. Ele estava em um buraco de cerca de três metros de profundidade.

Adalberto se identificava nas redes sociais como proprietário de uma ótica. Também publicava fotos relacionadas a motocicletas e a karts.

O que diz a perícia

A perícia realizada no corpo do empresário Junior apontou lesões no pulmão compatíveis com asfixia.

De acordo com o laudo pericial, foi encontrada uma discreta hemorragia recente no pulmão. O DHPP recebeu na terça 17 de junho, os resultados dos exames feitos pelo Instituto de Criminalística no corpo de Adalberto.