Aluno brasileiro de escola estadual morre no Canadá

O estudante da rede estadual de ensino do Paraná Victor Gabriel Camargo, 16, foi encontrado morto nesta terça-feira (17) na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no leste do Canadá.

Morador de Jesuítas, no oeste do Paraná, ele estava desde janeiro no Canadá, onde participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do governo estadual. O intercâmbio seria concluído no final deste mês.

Leia mais: Aluno de escola de elite de SP morre afogado durante excursão

De acordo com o governo do Paraná, Victor estava desaparecido desde segunda-feira (16) após ter entrado em um rio na região onde residia, e equipes de resgate foram mobilizadas nas buscas. O corpo teria sido encontrado no rio próximo a uma ponte.

Ainda segundo o governo estadual, no passeio, ele estava acompanhando de uma amiga intercambista do mesmo programa e da família canadense dela. Não há mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento.