8,7% dos adolescentes dizem usar cigarro eletrônico, diz pesquisa

Pesquisa divulgada pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) mostra que 8,7% dos adolescentes de 14 a 17 anos relataram ter usado cigarros eletrônicos no último ano. O percentual é bem maior que o dos jovens que afirmaram fumar cigarro convencional (1,7%) e também maior que o dos adultos que disseram usar vape (5,4%).

Com dados de 2022 a 2024, o Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III) foi feito pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Unifesp em parceria com a Ipsos, com financiamento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. É a primeira vez que cigarros eletrônicos entram no levantamento.

O levantamento ouviu 16.608 pessoas de 14 anos ou mais, de todas as regiões do país. Os participantes receberam a opção de serem encaminhados para tratamento no Hospital São Paulo e no Centro de Atenção Integral em Saúde Mental (CAISM) da Unifesp.