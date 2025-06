Site elege camisa mais bonita do Mundial; veja os brasileiros

O Mundial de Clubes começou neste sábado (14) com Al Ahly 0x0 Inter Miami, e as camisas dos 32 times participantes do torneio serão vistas várias vezes pelos torcedores nas próximas semanas.

O The Athletic elaborou um ranking com os uniformes mais bonitos do torneio. A lista foi elaborada pelo jornalista Nick Miller e abrange apenas as camisas de número 1 -os modelos reservas, portanto, estão fora do escopo.

O Espérance, rival do Flamengo na estreia do Grupo D, venceu a eleição do site norte-americano. O time tunisiano carrega em seu traje o amarelo e o vermelho como tons base, trazendo também detalhes em preto.