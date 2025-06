Com Messi apagado, Al Ahly e Inter empatam na abertura da Copa

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começou no 0 a 0 com na noite deste sábado (14) com um jogo estrelado: o Inter de Miami do argentino Lionel Messi entrou em campo -com os jogadores sendo anunciados um a um pelo microfone- contra o egípcio Al Ahly, campeão africano do ano passado. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium, em Miami.

A partida abriu o campeonato, uma versão repaginada e expandida do Mundial de Clubes. As diferenças são várias, a começar pelos 32 times participantes jogando numa fase de grupos. A cerimônia de abertura musical e pirotécnica, à la Olimpíadas, também diferenciou os campeonatos.

No primeiro tempo, o Al Ahly dominou a partida. O ataque do time egípcio foi mais rápido e mais organizado que o rival americano, mas falhou na finalização das jogadas. A única finalização ao gol foi impedida. Mesmo as oportunidades de bater falta e pênalti acabaram sem gol.