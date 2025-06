Com mata-mata único e sem 3º lugar: regras do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes terá formato e regulamento semelhantes aos de uma Copa do Mundo de seleções.

A Copa do Mundo de Clubes conta com 32 times participantes, divididos em oito grupos. Quatro deles são brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Serão 63 jogos no total, uma vez que não há disputa pelo terceiro lugar, como na Copa de seleções.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para as oitavas de final. O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e gols pró.