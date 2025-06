Calor no inverno pode provocar rombo de R$50 mi no comércio

O tradicional impulso de vendas provocado pela chegada do frio deve esfriar em 2025. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o varejo brasileiro pode perder cerca de R$ 50 milhões neste inverno em comparação ao ano passado, puxado pelo calor fora de época.

A previsão climática aponta temperaturas até 2°C acima da média histórica no país entre maio e agosto, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, justamente as que mais consomem roupas de inverno. O cenário é influenciado pela permanência do El Niño e pelo avanço do aquecimento global, que vêm transformando o padrão climático no Brasil.