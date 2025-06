Motta prevê reação negativa a pacote que substitui alta do IOF:

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), alertou nesta quarta-feira (11) que o novo pacote fiscal do governo, criado para substituir a alta do IOF, deve enfrentar forte resistência no Congresso e entre empresários.

As medidas foram aprovadas na terça-feira (10) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião com o presidente Lula. A previsão é que os textos sejam enviados ao Legislativo ainda nesta semana.