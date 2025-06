Cantor mata rival que o substituiu no bar da ex-mulher

Um desentendimento motivado por ciúmes e rivalidade profissional terminou em duplo homicídio em Altamira, no sudoeste do Pará. O cantor Diorlando Gomes, conhecido na cena musical local, foi assassinado a tiros na sexta-feira (6), junto com o irmão, Bena, num bar no bairro São Domingos.

O principal suspeito do crime é Genilson, ex-marido da dona do estabelecimento e antigo cantor do local. Após o fim do relacionamento, Genilson teria sido afastado dos shows pela ex-companheira, que passou a contratar Diorlando para se apresentar no bar.