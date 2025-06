Seleção começa era Ancelotti com jogo truncado e empate sem gols

Tietado desde o desembarque no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti foi apresentado com pompa na seleção e festejado por onde passou nas últimas semanas, com visita a pontos turísticos e presença em jogos de times brasileiros. Nesta quinta-feira (5), em Guyaquil, teve de encarar a realidade que o aguardava no time nacional.

O Brasil empatou por 0 a 0 com o Equador, no estádio Monumental. Em sua primeira partida sob direção do treinador italiano, a equipe pentacampeã mundial encarou um adversário de qualidade, que ocupa a segunda colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e conseguiu um ponto, em duelo truncado, sem gols.

Ainda que tenha chegado celebrando estar à frente da "melhor seleção do mundo", Ancelotti sabia que a fase era ruim e que o confronto fora de casa não era fácil, contra um rival bem treinado pelo argentino Sebastián Beccacece. Se não descobriu a pólvora em sua estreia, armou um time firme, que marcou com segurança e encontrou bastante dificuldade na criação.