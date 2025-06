MC Brisola é detido em São Paulo suspeito de agredir ex-namorada

Silas Rodrigues Santos, 32, conhecido como MC Brisola, foi detido na madrugada de domingo (1°), suspeito de agredir a ex-namorada, a modelo Michelle Heiden, 31, em um apartamento em São Paulo. Ele foi liberado em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, Michelle teria ido ao apartamento dele, no Jardim Paulista, onde se desentenderam e houve uma briga com agressões mútuas. Ela teria ficado irritada ao encontrar MC Brisola com outra mulher no apartamento.

No imóvel, segundo a polícia, forma encontradas armas de fogo, incluindo um fuzil, duas pistolas, carregadores e munições de vários calibres.