Sopa de grão-de-bico

No Brasil, ele costuma ser mais consumido no inverno, em forma de refogados ou sopas. Para quem gosta de sabores mais intensos, a carne bovina é a escolha perfeita para acompanhar o grão. Essa combinação é muito popular nos pratos do Oriente Médio. Uma sopa que reúna grão-de-bico, carne (ou frango, como na Espanha), legumes e temperos têm tudo para mandar o frio embora, reconfortando o organismo nos dias de inverno, estação à vista em nosso hemisfério. Veja como preparar.

O grão-de-bico é bastante utilizado na culinária árabe, em pratos conhecidos como falafel e homus, mas sua origem é mediterrânea e o maior consumo no mundo globalizado é registrado entre indianos. É rico em fibras e proteínas e pode ser utilizado como substituto de carnes. Por conta disso, é muito empregado em pratos de dieta vegana. Ele promove diversos benefícios para a saúde, incluindo prevenção de doenças cardiovasculares, melhora da digestão, manutenção de níveis normais de açúcar no sangue e aumento dos níveis de energia. Ou seja, receitas com grão-de-bico são saborosas e ricas em nutrientes.

Coloque o grão-de-bico em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra e reserve. Aqueça uma panela de pressão com o azeite e refogue a carne cortada em cubos pequenos até dourar. Se for sua opção, neste momento agregue a páprica. Adicione o grão-de-bico, o louro, cubra com água, tempere com sal e cozinhe por 30 minutos depois de iniciada a pressão.

Enquanto a carne e os grãos cozinham, descasque e pique em cubinhos a cenoura. Faça o mesmo com a batata. Retire as sementes do tomate e pique também em cubinhos. Corte a cebola da mesma forma. Pique o cheiro verde.

Desligue o fogo, deixe sair a pressão e abra a tampa. Se grãos e carne ainda estiverem duros, volte ao fogo por mais alguns minutos para amaciá-los. Depois, com a panela aberta, adicione a cenoura, o tomate, a batata, a cebola e o cheiro-verde, acerte o sal e cozinhe por mais 10 minutos ou até os legumes ficarem tenros. Elimine as folhas de louro. Retire uma concha de caldo com grãos e leve ao liquidificador, batendo com cuidado para não espirrar (coloque um guardanapo entre o copo e a tampa). Agregue o creme formado à sopa na panela e mexa bem. Assim o caldo da sopa ficará espesso. Se gostar, coloque neste momento uma pitada de curry ou de canela. Transfira para uma sopeira e sirva em seguida, decorando com folha de salsinha.