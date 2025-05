MC Poze diz que é faccionado e pede para ficar em ala do CV

Ao chegar ao Complexo de Gericinó, em Bangu, o funkeiro Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, manifestou sua ligação com o Comando Vermelho (CV) e solicitou ser mantido na ala destinada aos integrantes da facção. A informação foi confirmada pelo Metrópoles junto a fontes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Poze demonstrou preocupação com a possibilidade de ser colocado em ala controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), grupo rival do CV, com o qual trava violentos conflitos pelo domínio de territórios no Rio. O cantor já havia declarado anteriormente que evita fazer shows em áreas dominadas por facções rivais e, em 2021, foi alvo de ameaças de morte que resultaram no cancelamento de uma apresentação na Bahia.

A prisão temporária do artista foi efetuada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que investigam a relação de Poze com a cúpula do Comando Vermelho. A polícia alega ter reunido provas que indicam a participação do cantor na promoção e fortalecimento do grupo criminoso.