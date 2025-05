NYT: Governo Trump enviou carta a Moraes sobre bloqueio de perfis

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em reprimenda às ordens de bloqueios de contas em redes sociais americanas, afirma o jornal The New York Times.

Segundo a publicação, que relatou ter tido acesso ao documento, o órgão ligado ao governo Donald Trump afirmou que o magistrado poderia reforçar as leis brasileiras no ambiente virtual, mas não poderia ordenar empresas americanas a tomar ações específicas nos EUA. O gabinete do membro da Suprema Corte brasileira optou por não comentar a reportagem, de acordo com o NYT.

A carta seria uma resposta à decisão de Moraes de fevereiro, quando ele mandou suspender a plataforma Rumble, popular entre influenciadores da direita, ordenando a indicação de representante no Brasil.