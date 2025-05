CR7 no Botafogo? Jornalista revela negociação com time brasileiro

Vem aí o "CR7 da Estrela Solitária"? O jornalista Jorge Nicola, do R7, soltou a bomba: Cristiano Ronaldo está na mira do Botafogo. O craque português está de saída do Al-Nassr e virou alvo do Fogão para reforçar o time no Mundial de Clubes da Fifa.

Quem está à frente dessa negociação digna é o staff de John Textor, dono da SAF botafoguense, que não mede esforços para colocar o Glorioso no topo do mundo. Para fechar o negócio, o americano pode até oferecer ações de outros clubes que controla: Lyon, Molenbeek, FC Flórida e até o Crystal Palace.