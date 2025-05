Polícia investiga se filha dormiu ao lado do cadáver do pai

A Polícia Civil apura a possibilidade de que Tania tenha dormido ao lado do corpo durante meses. Potes de comida foram encontrados próximos à cama onde o esqueleto estava, o que reforçou a suspeita.

Tania Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio são suspeitos de matar o próprio pai, Dário Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, encontrado morto na última quinta-feira (22), em estado avançado de decomposição, na residência da família, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com os investigadores, o idoso pode ter sido morto há pelo menos seis meses. Tania e Marcelo foram autuados por ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal. Ambos estão internados sob escolta policial, após apresentarem sinais de transtornos psiquiátricos.

Vizinhos relataram à polícia que Dário foi visto pela última vez em novembro de 2023. Testemunhas também relataram que, após a data, não mais escutaram as discussões constantes entre o pai e os filhos. Na última briga, segundo depoimentos, Marcelo exigia que Dário entregasse o cartão bancário e a senha, mas o idoso teria se recusado.

Em outro relato, uma testemunha afirmou que Marcelo costumava gritar frases como “Eu matei meu pai” e dizia ter jogado o corpo no lixo. De acordo com a polícia, ele apresentava sinais de distúrbios psicológicos há cerca de três anos e costumava circular com grandes quantias de dinheiro.