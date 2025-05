Governo anuncia corte de R$31 bi e alta no IOF para fechar contas

O déficit efetivo ficou em R$ 230,5 bilhões no ano passado, mesmo com iniciativas de incremento da arrecadação. Parte do resultado negativo se deve ao pagamento de precatórios em atraso, no valor de R$ 92,5 bilhões, conforme argumenta a equipe econômica.

Já em 2024, as contas públicas encerraram com déficit de R$ 43 bilhões, reflexo de despesas emergenciais, como o apoio ao Rio Grande do Sul após as enchentes, mas também resultado das limitações impostas pelo arcabouço fiscal.

Para 2025, o Orçamento aprovado já previa resultado negativo de R$ 40,4 bilhões, incluindo a quitação de mais R$ 44 bilhões em precatórios, que, assim como no ano anterior, não entram no cálculo da meta fiscal.