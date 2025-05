Cirurgia bariátrica no Brasil tem novas regras; saiba o que mudou

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou, nessa terça-feira (20), uma nova resolução que atualiza as normas para a realização da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil. As mudanças ampliam o acesso ao procedimento, inclusive para adolescentes, e redefinem critérios médicos e estruturais para sua realização, com base em estudos recentes sobre obesidade e suas complicações.

A Resolução CFM nº 2.429/2025 unifica e substitui normas anteriores, com o objetivo de tornar o tratamento cirúrgico mais eficaz, seguro e acessível. A principal novidade é a ampliação do público que pode se submeter à cirurgia, incluindo agora adolescentes a partir dos 14 anos e pacientes com obesidade moderada, desde que apresentem doenças associadas.

Quem pode fazer a cirurgia agora?