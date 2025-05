Motta cobra autocrítica de cada Poder diante de embate com STF

Motta afirmou agir pela pacificação do país, mas cobrou de cada Poder uma "autocrítica" para que haja harmonia entre as instituições.

"Nós vamos trabalhar para blindar a nossa pauta da polarização. Tenho me esforçado bastante para que implementemos essa agenda. Essa pacificação passa pela harmonia entre os Poderes, mas cada Poder tem que fazer autocrítica para colaborar com essa harmonia", disse.

A declaração foi dada em evento do Lide que reúne parlamentares, governadores e empresários brasileiros em Nova York e diante do presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

"Temos adotado o tom do equilíbrio, do diálogo, da serenidade. Eu penso que é isso que está faltando ao nosso país. Não podemos viver numa polarização política radicalizada que nos faz ter um gasto de energia que não nos faz construir absolutamente nada", afirmou.