Joia do Bem une amor e solidariedade no Dia das Mães

Em comemoração ao Dia das Mães, o IOU – Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp relança a campanha Joia do Bem em parceria com a RG Joias. A ação convida o público a presentear com significado: todo o lucro obtido com a venda do pingente exclusivo será revertido para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no IOU.

Criado pelo joalheiro Rodrigo Gaspar, o pingente combina a delicadeza da pérola barroca com o brilho da turmalina Paraíba, representando a esperança e a luz que o Instituto leva a quem enfrenta doenças complexas como câncer de cabeça e pescoço, surdez e distúrbios respiratórios.

“A Joia do Bem vai além de um presente: é um gesto de amor que se multiplica”, destaca o presidente do IOU, Dr. Agrício Crespo.