MP apura agressões a moradores de rua em Ribeirão Preto

Os vídeos mostram episódios de violência registrados de fevereiro a outubro de 2024. As vítimas e os agressores ainda não foram identificados.

O Ministério Público de São Paulo apura uma suposta série de agressões contra pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto, no interior paulista. Os casos vieram à tona após a denúncia feita pela Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da cidade, que encaminhou imagens à Promotoria, na última quarta-feira (23).

Em um dos vídeos, gravado em um posto de combustíveis desativado na avenida Caramuru, na zona sul de Ribeirão, duas pessoas aparecem sentadas junto a uma parede enquanto são cercadas por um grupo. Um homem vestido de azul agride uma das vítimas com chutes e golpes de um objeto semelhante a um taco de baseball.

Outro registro aponta para uma possível acusação de roubo contra uma das vítimas antes da agressão, mas a localização da gravação ainda não foi confirmada. A denúncia indica que o episódio teria ocorrido no Boulevard, na mesma região.

No vídeo, uma pessoa em situação de rua aparece sentado no chão e é chutado nas costelas e cabeça por dois homens que não são filmados. Um do agressores insinua que o homem faria um roubo.