Empresário morre durante corrida com BMW em São Paulo; VÍDEO

O empresário Wilson Coelho Neto, 48, morreu após sofrer um acidente durante corrida com automóveis de luxo, no aeródromo da Embraer, na cidade de Gavião Peixoto, interior de São Paulo, na manhã de sábado (26).

Pecuarista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Neto dirigia uma BMW M3 no evento Driver Top Speed 2025, que ocorre desde 2009 no local.