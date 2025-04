Trump vestiu azul e pisou em tapete sagrado no funeral do papa

Durante o funeral do Papa Francisco, neste sábado (26), Donald Trump protagonizou cenas que chamaram a atenção e geraram críticas. Ao se aproximar do caixão, acompanhado da primeira-dama Melania Trump, o presidente dos Estados Unidos foi flagrado pisando no tapete que demarcava o espaço sagrado onde repousava o corpo do pontífice — área onde, segundo a tradição, é proibido caminhar.

Outros líderes presentes, como o príncipe William e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, respeitaram a distância do tapete, conforme indicado pelo protocolo vaticano. De acordo com especialistas, o tapete simboliza o "solo santo" e separa o espaço do papa dos demais, prática retratada em obras religiosas históricas.