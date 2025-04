Fóssil de formiga mais antiga do mundo é encontrado no Brasil

Pesquisadores identificaram no Ceará o fóssil da formiga mais antiga já registrada, com cerca de 113 milhões de anos. O inseto, batizado de Vulcanidris cratensis, viveu no período Cretáceo, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra.

O exemplar, preservado em calcário da formação geológica do Crato, pertence a uma linhagem extinta chamada "formigas do inferno", conhecida pelas mandíbulas em formato de foice. A espécie media cerca de 1,35 cm, tinha asas e ferrão, e se assemelhava a uma vespa para olhos não treinados.