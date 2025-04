Jovem diz que foi demitida e perdeu carro por apontar defeitos

A auxiliar de contabilidade Larissa Amaral da Silva, de 25 anos, afirma ter sido demitida e ter perdido um Jeep Compass que ganhou num sorteio interno da empresa Quadri Contabilidade, em Santos (SP). Segundo ela, o veículo apresentava defeitos mecânicos e exigiu cerca de R$ 10 mil em reparos, custo que ela arcou.

De acordo com Larissa, para manter o carro, a empresa exigia que o funcionário permanecesse mais um ano na companhia e cumprisse metas. Após relatar os problemas no automóvel, ela foi desligada antes do prazo e o carro, que estava em processo de transferência, foi retomado pela empresa.