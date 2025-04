Lula pede paz na Ucrânia durante funeral do papa Francisco; VÍDEO

Em Roma, após a cerimônia de sepultamento do papa Francisco neste sábado (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Em rápida coletiva antes de embarcar para o Brasil, Lula afirmou que a guerra se arrasta “sem explicação” e reforçou o apelo por negociações de paz, um tema que o papa defendia com veemência.

“É importante que se conversem para ver se encontram uma saída para essa guerra… porque essa guerra está ficando sem explicação. Ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz”, disse Lula, destacando também a necessidade de diálogo para conflitos em outras regiões, como na Faixa de Gaza.