Investigados em Sorocaba têm problemas em outras cidades

Pivô da operação deflagrada no último dia 10 contra o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), a OS (organização social) Instituto de Atenção à Saúde e Educação (Iase), tem problemas em todos os municípios paulistas onde manteve contratos na área da saúde.

A reportagem mapeou os locais onde a OS atua ou atuou a partir de dados disponibilizados pela própria entidade em seu site. Depois, cruzou essas informações com processos no Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP). Ela atua também em Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Em Cubatão, uma das prestações de conta do Iase foi considerada irregular, mas o caso ainda segue pendente de julgamento final. Todas as outras negociações -contratuais ou de prestação de contas- entre a OS e prefeituras do estado foram consideradas irregulares pelo TCE.

A corte chegou a multar em mais de uma oportunidade tanto a entidade quanto os gestores responsáveis pela contratação.