Professores da rede estadual fecham trecho da Paulista em ato

Os professores da rede estadual de São Paulo fizeram um ato em frente ao Masp, na região central de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (25), e fecharam uma das faixas de um trecho da avenida Paulista. Eles aprovaram também estado de greve para pressionar o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) a atender a reivindicações da categoria.

Os docentes pedem a recomposição do quadro, aumento do piso salarial da categoria e um plano de climatização para as escolas. O governo Tarcísio disse que está em negociação com a Apeoesp (principal sindicato dos professores da rede estadual) e não apresentou um balanço da greve desta sexta.

Os professores decidiram que vão continuar em estado de greve até o dia 9 de maio, quando planejam realizar uma nova assembleia.