Árbitro encontra fezes no tênis após marcar pênalti polêmico

Uma partida do campeonato amador no interior da Inglaterra foi encerrada no intervalo por um motivo pouco ortodoxo: o árbitro encontrou fezes dentro de um de seus tênis. A federação local investiga o caso.

A partida entre Old Malton St Mary’s e Malt Shovel corria animada, com direito a pênalti polêmico e virada no placar. Mas, quando o juiz foi até o vestiário durante o intervalo, teve uma surpresa nada agradável: alguém havia defecado dentro de seu tênis preto da Nike.