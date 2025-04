Policiais cobram propina de funkeiros para arquivar investigações

De acordo com as apurações, havia instauração de procedimentos de Verificação de Procedência de Informações por parte dos policiais supostamente para apurar a prática de rifas ilegais feitas realizados por influenciadores em suas redes sociais, o que poderia configurar contravenção penal por exploração de jogos de azar e crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Contudo, segundo a PF, o verdadeiro objetivo dos policiais era tirar dinheiro dos investigados e seus respectivos advogados, com a contrapartida de não continuar com as investigações.