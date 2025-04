Roubo de anéis e alianças em São Paulo tem alta de 34% em 2025

O ouro está em alta, ao menos no mercado financeiro. O preço do metal chegou a US$ 3.500 (R$ 20,3 mil) por onça (31,1 gramas) na quarta-feira (23) em meio à tensão nos Estados Unidos entre o presidente Donald Trump e o chefe do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano.

Mas a alta no mercado oficial chega ao varejo e ao comércio ilegal? Lojistas da capital paulista consultados pela Folha afirmam que os preços oficiais do metal funcionam como referência genérica, mas o valor final é decidido após a avaliação e a negociação das peças. De acordo com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), também interferem no preço o teor do ouro (18 quilates, 14 quilates, dez), a presença de outros materiais, como diamantes, e o design, por exemplo.

Já as transações clandestinas, segundo lojistas, podem depender ainda menos do que é cobrado oficialmente, pois as redes de receptação teriam seus próprios esquemas para avaliar, por exemplo, produtos de roubo.