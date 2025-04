Corinthians vence no sufoco e entra na briga da Sul-Americana

Na última meia hora do primeiro tempo, o Corinthians melhorou, principalmente com Memphis jogando entre as linhas. O camisa 10 serviu bem para limpar as jogadas e liberar Yuri e Romero. Porém, a principal jogada do clube brasileiro foi em cruzamento aéreo, sem muita criatividade pelo meio-campo. O marcador seguiu zerado até o intervalo.

O Corinthians voltou mais ligado para a segunda etapa e abriu o placar com Romero em bobeada dos uruguaios. Porém, seguiu com um leque de jogadas limitado. No meio, faltou qualidade e grande parte das decisões do clube paulista partiam de ligação direta.

O jogo ficou perigoso, e a equipe alvinegra quase levou o empate. Hugo Souza fez uma defesa espetacular com as pernas, em chute à queima-roupa de Severo. Na sobra, Matheuzinho tirou a bola em cima da linha em chute de Fonseca.