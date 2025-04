Só peço justiça, diz mãe que perdeu filhos por ovo envenenado

INVESTIGAÇÕES

Segundo a polícia, a suspeita teria reservado estadia em um hotel da cidade apresentando um crachá falso, no qual constava um nome inventado e uma foto sua com disfarce, usando uma peruca de cor preta.

Uma troca de mensagens via celular obtida pela Polícia Civil do Maranhão mostra que, para fazer o cadastro no hotel, a suspeita disse que era uma mulher trans e sua nova documentação ainda não estava pronta.

Por causa disso, ela sugeriu mostrar o crachá da empresa na qual trabalharia.