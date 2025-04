Namorado acusado de matar médica encontrada em mala é condenado

"Ver a condenação em pena máxima deu um grande alívio em todos nós, pela memória dela e por muitas outras mulheres que se aquele indivíduo ficasse em liberdade poderiam encontrar ele com por aí. Mas eu como mãe, estou sofrendo demais em ter ouvido como tudo aconteceu e o que aquele monstro foi capaz de fazer com ela. Não desejo para nenhuma mãe passar o que eu passei", disse Juliana Cruz, mãe de Thallita à Folha de S.Paulo.

Antes do julgamento, cerca de 150 pessoas, entre familiares, amigos da vítima e estudantes da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto), onde Tallita se formou, fizeram protesto em frente ao Fórum. Devido à grande quantidade de pessoas, foi necessária a distribuição de senhas para acompanhar o júri popular.

Em setembro de 2023, Davi foi denunciado pelo Ministério Público com base no indiciamento da Polícia Civil. As investigações apontaram que Thallita foi morta com diversos golpes de faca pelo então namorado.