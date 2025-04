Palmeiras vence Fortaleza e vira líder do Brasileiro

O Palmeiras foi o protagonista do primeiro tempo. Mesmo como visitante, o time empurrou o Fortaleza para o campo defensivo e teve as melhores chances. O gol, no entanto, só saiu no último lance da etapa. O placar só não foi mais elásticos por causa de Kuscevic e David Luiz, que salvaram chutes de Estêvão e Facundo em cima da linha. Do outro lado, o Fortaleza armou suas principais jogadas pela esquerda, com Allanzinho, mas não conseguiu tirar bom proveito delas.

O jogo parecia resolvido, mas teve emoção. O Palmeiras ditou o ritmo no começo da etapa final e pareceu definir tudo quando Flaco López ampliou o placar em lance com participação de Estêvão. O Fortaleza não se rendeu e descontou com Deyverson. O gol deu novo ânimo ao Leão do Pici, que se lançou com tudo ao ataque nos minutos finais e deu trabalho para a defesa palmeirense. A chance clara do empate saiu em um pênalti polêmico. Weverton, no entanto, parou Lucero e decidiu o jogo.

FORTALEZA

João Ricardo; David Luiz (Lucero), Gustavo Mancha e Kuscevic; Mancuso (Diogo Barbosa), Rossetto, Lucas Sasha, Allanzinho (Kervin) e Yago Pikachu (Tinga); Calebe (Lucca Prior) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda