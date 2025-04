Calderano é campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo Calderano entrou para a história do esporte brasileiro, neste domingo (20). Ele venceu Lin Shidong, atual número 1 do ranking, por 4 sets a 1 e tonrou-se campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. A final ocorreu em Macau, na China.

O brasileiro é o primeiro atleta de fora da Europa ou Ásia que alcança o título da competição. As parciais foram de 6-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5.

Embora o chinês tenha começado vencendo Calderano, o brasileiro não se intimidou e passou a explorar os erros do adversário. Shidong foi amassado no 4° set por um oponente inspiradíssimo.