Mounjaro vira febre nas redes e motivo de preocupação de médicos

Em nota, a Anvisa diz que só é permitida a manipulação de medicamentos desde que o insumo farmacêutico ativo (IFA) seja o mesmo avaliado pela agência, inclusive no que compete à via de síntese do produto.

"No caso da tirzepatida, o princípio avaliado até o momento é a tirzepatida obtida por via química. Assim, somente este insumo [de propriedade intelectual da Elli Lilly], obtido pela mesma via, poderia ser manipulado do ponto de vista sanitário."

De acordo com a Anvisa, a fiscalização das farmácias de manipulação é de competência das vigilâncias sanitárias locais.