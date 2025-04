Unicamp denuncia ataques no campus e nas redes contra cotas trans

Quando um aluno se aproxima dele, o influenciador diz "sem beijar". O vídeo também mostra estudantes xingando o influenciador de "lixo", entre outras palavras.

Em boletim de ocorrência, Pereira afirma que foi ao local para denunciar "pichações de cunho político-ideológico" e que "vários alunos se juntaram e iniciaram uma confusão". No conflito, ele afirma ter sido "agredido fisicamente com um chute na perda esquerda, empurrões e cusparadas".

As cotas trans enfrentam também oposição no Legislativo. Nesta terça-feira (8), foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo um projeto de lei do deputado Tomé Abduch (Republicanos) que susta os efeitos da política de cotas trans na Unicamp, com a justificativa de que fere a igualdade de condições para o acesso à universidade.