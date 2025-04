Confira o resultado do concurso 3362 da Lotofácil desta segunda

Na Lotofácil o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. É possível ganhar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O concurso 3360 da Lotofácil vai pagar cerca de R$ 1,8 milhão para quem acertar as dezenas do sorteio desta segunda (7).

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00, segundo a Caixa Econômica Federal. O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação do concurso. Ainda segundo a Caixa, responsável pela administração do concurso, se não existir ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

As apostas podem ser feitas pelo site da Caixa ou nas lotéricas.