RJ: Polícia Civil investiga desaparecimento de corpo em cemitério

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do corpo de uma mulher no cemitério municipal São Miguel, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O filho da falecida, Gilbert Tavares da Matta afirma que, ao abrir a sepultura da mãe na semana passada, encontrou o corpo de outra pessoa no local.

A mãe de Gilbert foi enterrada há sete meses em uma sepultura cedida pela Prefeitura de São Gonçalo. Segundo ele, a desconfiança sobre possíveis irregularidades surgiu na última quinta-feira (3), quando esteve no cemitério para tratar do sepultamento de uma tia.

Ao passar pela sepultura da mãe, notou que a tampa havia sido trocada e exigiu que a cova fosse aberta. Para sua surpresa, o corpo no interior do caixão não era o da mãe, mas de uma mulher desconhecida.