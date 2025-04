Em 5 dias, já choveu mais da metade do previsto para abril em SP

Garoa e chuviscos neste sábado. Ainda segundo o CGE, os ventos úmidos do oceano causaram garoa e chuviscos até o início da tarde de hoje. O tempo permaneceu fechado, o que manteve as temperaturas amenas. Os termômetros permaneceram abaixo dos 20°C com índices de umidade acima dos 75%.

Abril registrou até o momento 33,3 mm de chuva. O dado corresponde a 53,3% dos 62,5 mm esperados para o mês. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Previsão indica muita nebulosidade nas próximas horas na Grande São Paulo. Ainda há condições para garoa e chuviscos até o final do dia, principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar, no extremo sul da cidade. As temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas em torno dos 15°C para a próxima madrugada.

Domingo (6) será de chuva e frio. Os ventos úmidos do oceano favorecem a ocorrência de chuviscos, mas com maiores períodos de melhoria no decorrer do dia. O sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito, com mínimas de 15°C e máximas de 21°C.

Na segunda-feira (7), o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia. A previsão do CGE indica que haverá a gradativa elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 23°C. No final do dia a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuvas significativas para a Grande São Paulo.

