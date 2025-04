Compota e geleia

Para a geleia lavei bem as frutas, retirei sinais de cicatrização nas cascas, o cabo e o sinal do broto. Depois cortei cada uma em quatro. Coloquei no copo do liquidificador, juntei um copo de água e bati por três minutos. Passei por peneira fina de modo que na trama só ficassem as sementes. Coloquei a polpa numa panela grande (porque na finalização o doce espirra), juntei o açúcar e o caldo do limão, mexi, levei ao fogo, deixei levantar fervura e então baixei a chama. De vez em quando dava uma olhada e mexia, até espessar e ganhar um lindo tom avermelhado, o que aconteceu ao final de vinte minutos. Tampei a panela, deixando uma fresta porque nessa altura começa a grudar. A partir daí e por cerca de mais quinze minutos, mexi para não grudar. Quando começou a aparecer o fundo da panela, desliguei a chama, esperei esfriar e coloquei num pote que guardei na geladeira para comer com queijo da Canastra. Esta geleia dura dois meses fora da geladeira e até seis meses dentro.

A compota é mais trabalhosa. As frutas devem ser higienizadas, descascadas, cortadas ao meio, esvaziadas de todas as sementes, o que se faz com auxílio de uma colherinha. As sementes, sempre envolvidas num pouco de polpa, são aproveitadas para fazer a calda, depois de misturadas à água e passadas na peneira. O que se obtém é um líquido rosado que se mistura com o açúcar e os paus de canela, levando-se fogo até ferver. Agregam-se então as metades das goiabas que serão cozidas em fogo baixo por meia hora, ou até a calda engrossar. As goiabas devem ficar cozidas mas não desmanchadas. Duram semanas na geladeira e ficam deliciosas com requeijão cremoso.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.