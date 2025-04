Renato Gaúcho promete Fluminense com 'alegria e coragem'

Posse de bola. "Gosto dos times com posse de bola, de preferência dentro do campo do adversário. Não gosto de arriscar tanto atrás. Tem horas que converso bastante com meus zagueiros e goleiro que, na dúvida, tem de quebrar. Eu não vou arriscar. Não sou aquele treinador que, mesmo nas dificuldades, não quer que dê chutão. Não. Conversei sobre isso com meus zagueiros, com o Fábio. Na dúvida, tem de quebrar".

Primeiro dia de trabalho: "Tive uma conversa. O presidente me apresentou ao grupo e depois conversei muito rapidamente. Conversei mais no campo. Pude fazer um trabalho tático nesta sexta-feira (04) que vou repetir neste sábado (05). Pouco tempo de trabalho até domingo, apesar de que já conheço bastante o grupo, tem alguns jogadores com características que vou conhecer na semana que vem. Sempre muito difícil para o treinador chegar, conhecer o grupo e não ter tempo para treinar, mas faz parte do futebol brasileiro. Tentei aproveitar o máximo do tempo de manhã, neste sábado (05) passo o vídeo, converso, faço o trabalho tático. E domingo tem esse jogo importante contra o Bragantino. Peço que o torcedor compareça no maior número, a torcida do Fluminense sempre compareceu e incentivou. Se tratando do Brasileiro, mais do que nunca é necessária a presença para apoiar a equipe para que neste segundo jogo a gente possa conquistar os três pontos".

Utilização da base. "Sempre gostei de trabalhar com garotos. Por onde eu trabalhei, eu costumava mandar um ou dois dos meus auxiliares a ver jogos na base, acompanhar os garotos e me passar informações. Costumo fazer, sempre que há tempo, e já marquei para segunda-feira, um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar, dar atenção a eles e ver, de repente, se tem alguém promissor que possa estar no profissional".