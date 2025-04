Senado aprova medidas para Brasil retaliar barreiras comerciais

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (1º) o Projeto de Lei (PL) 2.088/2023, que estabelece medidas de retaliação a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros. A proposta segue para a Câmara dos Deputados, salvo se ao menos nove senadores solicitarem análise em Plenário.

O projeto, relatado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), tem como objetivo garantir instrumentos de defesa para o Brasil diante de tarifas unilaterais, como as recentemente impostas pelos Estados Unidos. A parlamentar ressaltou que a proposta não visa punir, mas sim oferecer alternativas frente à "paralisia do mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio" desde 2020.

Proteção ao setor agropecuário