Em conversa com o pessoal da Caic Widex sobre o zumbido no ouvido, os especialistas me informaram que o incômodo pode ser causado por diversas situações. Eles me deram os 3 exemplos mais comuns:

perda auditiva relacionada à idade

exposição a ruídos altos

acúmulo de cera no ouvido

É importante estar atento a esse sintoma e buscar ajuda profissional o quanto antes!

Procure quem entende!