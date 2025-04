Não passe uma imagem de amador

“Ninguém vai achar que você é bom se você tem cara de amador”. A frase, do retratista Rodolfo Guilherme, faz todo sentido no universo profissional. A expertise de Rodolfo é criar uma Marca Pessoal Magnética para gerar credibilidade e garantir uma imagem coerente com você e com a sua intenção. Não tem como fugir: as pessoas julgam a partir da aparência. Mas, de acordo com Rodolfo, não precisa se encaixar em padrão algum. Só precisa transmitir sua autoridade e demonstrar o quanto é bom para que atribuam valor a você. Fale com o Rodolfo! @rodolfoguilherme