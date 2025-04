Perda auditiva: fator de risco para o Alzheimer

Você sabia que a perda auditiva pode estar relacionada ao Alzheimer? Estudos recentes mostraram que a perda auditiva é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Fonoaudiólogos da Caic Widex explicam que isso ocorre porque a perda auditiva pode levar a uma redução na atividade cerebral, o que pode contribuir para o declínio cognitivo. Além disso, a perda auditiva pode também afetar a qualidade de vida das pessoas com demência, tornando mais difícil para elas se comunicarem e interagirem com os outros. No entanto, a Caic Widex tem boas notícias! A perda auditiva pode ser tratada com aparelhos auditivos e outras terapias. E, em alguns casos, o tratamento da perda auditiva pode até ajudar a retardar o progresso do Alzheimer. Se você ou alguém que você conhece está experimentando perda auditiva, é importante procurar ajuda de um profissional de saúde auditiva. Não deixe que a perda auditiva afete sua qualidade de vida! Saiba mais: @caicwidex