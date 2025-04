Prefeito petista quer guarda armada e 'bandido na vala'; VÍDEO

A declaração incendiou o debate e rendeu reações de todos os lados. Quaquá, que já foi deputado federal e é vice-presidente nacional do PT, decidiu mostrar que segurança pública não será tratada com luvas de pelica em sua gestão. "Não vamos dar mole para a bandidagem", cravou o prefeito.

Washington Quaquá, prefeito de Maricá (RJ), resolveu dar uma guinada no estilo "linha dura" e anunciou que vai armar a Guarda Municipal e criar um grupamento especial para combater o crime organizado. O que realmente chamou atenção foi o tom nada diplomático do discurso: "Bandido vai para a vala", disparou, sem rodeios, em um vídeo nas redes sociais.

O petista também deixou claro que não tolerará barricadas e fuzis dominando comunidades. "Bandido em Maricá não terá vez", afirmou, reforçando que a segurança pública precisa ser "incisiva" – palavra elegante para "sem dó nem piedade".

Quem é Quaquá?

Com 53 anos, nascido em São Gonçalo (RJ) e conhecido por seu perfil agitador, Quaquá já está em seu terceiro mandato à frente de Maricá. Além de político, é sociólogo, vice-presidente nacional do PT e tem bom trânsito no meio evangélico – algo que não costuma ser o ponto forte da esquerda. Durante seu segundo mandato, criou a Secretaria de Assuntos Religiosos e investiu pesado na Marcha para Jesus, garantindo seu cafézinho com pastores de diferentes denominações.

Apesar de estar no PT, foge do "esquerdismo tradicional" e já avisou que prefere menos discurso e mais ação. "O caminho é fazer menos discursos de esquerda e partir para a prática", afirmou após as eleições de 2024.